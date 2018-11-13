الدولار عند أعلى سعر في 16 شهراً

المصدر: رويترز

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهراً مقابل سلة عملات الاثنين مع مراهنة المستثمرين على زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الشهر المقبل، بينما وضعت المخاطر السياسية في أوروبا ضغوطا على اليورو والاسترليني.

كما تلقى الدولار دعما من مخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتزايد الخلاف في أوروبا بشأن ميزانية إيطاليا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.46 بالمئة إلى 97.527. ولامس المؤشر مستوى 97.578 في وقت سابق من يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2017.

وأدى هبوط حاد في بورصة وول ستريت إلى كبح ارتفاع مؤشر الدولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.98 بالمئة إلى 1.2852 دولار، بينما سجل اليورو تراجعا طفيفا مقابل الجنيه الاسترليني إلى 87.455 بنس.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.82 بالمئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2017 عند 1.124 دولار.