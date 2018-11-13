«موانئ دبي» تدرج صكوكاً وسندات بـ 12 مليار درهم في «ناسداك»

المصدر: دبي- عمرو عادل

قرع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، جرس افتتاح السوق أمس، للاحتفال بأربع عمليات إدراج دين متعددة العملات في ناسداك دبي.

وتتألف عمليات الإدراج من صكوك لمدة عشر سنوات بقيمة مليار دولار وثلاثة سندات تقليدية لمدة 30 سنة، بقيمة مليار دولار وإدراج لمدة 8 سنوات بقيمة 750 مليون يورو، وإدراج لمدة 12 سنة بقيمة 350 مليون جنيه استرليني بإجمالي قيمة للإدراجات الأربعة 3.3 مليارات دولار (12.1 مليار درهم) وتعتبر أكبر إصدار لسندات من منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014، وكذلك الطرح الأول ثلاثي العملة من جانب جهة إصدار في الشرق الأوسط خلال الـ12 عاماً الماضية.

وقال سلطان بن سليم، في تصريحات صحفية: إن الإصدارات الجديدة سيتم استخدامها لإعادة تمويل بعض القروض واجبة السداد في العام المقبل إضافة إلى استخدامها سيولة متوفرة لاقتناص فرص قد تتوفر مستقبلاً، موضحاً أن المجموعة تضخ استثمارات بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً في التوسعات والفرص التجارية العالمية المتنامية.

وأوضح أن الشركة تعتبر أكبر مستثمر في شركة «فيرجين هايبرلوب ون» وتركّز حالياً على مشروع رئيس في الهند، لافتاً إلى أن المجموعة تتوقع الحصول على الموافقات النهائية على خطة تطوير ميناء جدة لمباشرة عملية التطوير قريباً.

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