88 % من شركات دبي تتوقع انتعاش الإيرادات

المصدر: دبي- البيان

أكدت 88% من الشركات العاملة في دبي، تفاؤلها باستمرار نمو المبيعات والإيرادات في الربع الأخير من العام الحالي بدعم الطفرة في عدد السياح والجهود الحكومية، متمثلة في إطلاق المبادرات المتنوعة لتسريع نمو الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي مركزاً تجارياً ووجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية.

وأظهرت نتائج مسح مؤشر ثقة الأعمال أعدته «اقتصادية دبي» للربع الثالث من 2018، أن الشركات عززت توقعاتها بنتائج أقوى وأكثر استقراراً في الأعمال، ونمو الشعور الإيجابي بين الشركات المحلية.

وتصدرت التجزئة والتصنيع القطاعات الأكثر تفاؤلاً بمستقبل الأعمال فيما أعلنت 66% من شركات الصناعات التحويلية عن اعتزامها توسيع طاقتها الإنتاجية.

وبشكل عام تحسّنت التوقعات في جميع المؤشرات، كما ارتفع التفاؤل على مستوى عائدات المبيعات للربع الأخير من 2018 بدعم زيادة الطلب الموسمي.

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