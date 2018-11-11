88 % من شركات دبي متفائلة بنمو المبيعات والإيرادات 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن 88% من الشركات العاملة في دبي متفائلة باستقرار ونمو المبيعات والإيرادات في الربع الأخير من العام الحالي، وجاءت هذه النتائج ضمن مسح مؤشر ثقة الأعمال الذي أعدته اقتصادية دبي للربع الثالث من عام 2018، الذي يعكس واقع الأعمال الاقتصادية بإمارة دبي للربع الأخير من العام الجاري، والذي تؤكد فيه الشركات توقعاتها بنتائج أقوى وأكثر استقراراً فيما تصدر التجزئة والتصنيع القطاعات الأكثر تفاؤلاً بمستقبل الأعمال.

وجاءات التوقعات المتفائلة بفضل الزيادة الموسمية في عدد السياح والجهود المبذولة من قبل الحكومة، والمتمثلة في إطلاق المبادرات المتنوعة لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز سمعة دبي مركزاً تجارياً ووجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية.

وأظهر المؤشر ارتفاعاً عاماً ليبلغ 118.5 نقطة خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بـ 112.7 نقطة في الربع الثاني من عام 2018، ما يعكس الشعور الإيجابي السائد بين الشركات المحلية.

الخدمات يتصدر

ويعتبر قطاع الخدمات المهيمن والأكثر ثقة في مستقبل الأعمال بدبي، وهو مستمر في تنويع وتحسين الكفاءات بشكل تدريجي، يليه قطاع التصنيع الذي يعتبر بحد ذاته من القطاعات الرئيسية، ومحوراً رئيساً في الخطة الاستراتيجية للإمارة، لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المبتكرة.

وبشكل عام تحسنت التوقعات في جميع المؤشرات، كما ارتفع التفاؤل على مستوى عائدات المبيعات للربع الأخير من 2018، حيث نما رصيدها من 33% إلى 42%، وقد أدت زيادة الطلب الموسمي إلى توقعات أقوى في ارتفاع صافي الربح من 29% في الربع الثالث 2018 إلى 34% في الربع الرابع من عام 2018.

ويرى نصف المستجيبين «ما يعادل 46%» من الشركات زيادة في حجم المبيعات خلال الربع الرابع من عام 2018، مدعوماً بارتفاع الطلب ونمو عدد العملاء والمشاريع الجديدة، في حين تتوقع 42% من الشركات استقرار الأوضاع.

ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر ثقة بشأن آفاق أعماله في جميع المعطيات، بما فيها: الإيرادات، والتسعير، وحجم المبيعات، والتوظيف، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة، ويعتبر قطاع التجارة الأقل تفاؤلاً عبر مختلف معايير المسح.

السوق المحلي

كما كشف مسح المؤشر أن الشركات الموجهة نحو السوق المحلي، تحمل توقعات أقوى من المصدرين في جميع معايير المسح بواقع 118.5 و111.6 نقطة على التوالي. وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل تفاؤلاً مقارنة بالشركات الكبيرة في جميع معايير المؤشر بنحو 111.0 و 123.5 نقطة على التوالي.

وتبلغ نسبة الشركات التي تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال 52% في الربع الأخير من 2018 مقارنة بـ 45% في الربع الثالث من 2018 و42% متفائلة باستقرار النمو في الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بـ 39% للربع الثالث من 2018.

علاوة على ذلك، فإن 43% من المشاركين في الاستطلاع لا يتوقعون وجود عوائق أمام عملياتهم التجارية خلال الربع الأخير من عام 2018، موضحين أن أبرز التحديات الرئيسة التي تواجهها شركات دبي هي المــنافسة، وحجم الطلب على المنتجات.

معرفة

حفّزت استراتيجية دبي مركزها الصناعي والتصديري وحفّزت الشركات نحو تعزيز استقطاب المعرفة إلى التصنيع وكانت شركات الصناعات التحويلية الأكثر تفاؤلاً بشأن خططها لتوسيع الطاقة الإنتاجية بواقع 66%، مقابل 65% لشركات الخدمات و60% للشركات التجارية في الربع الرابع 2018 من ناحية أخرى فإن 69% من شركات الخدمات أكثر تفاؤلاً بشأن خطط تطوير التكنولوجيا مقابل 65% لشركات التصنيع.