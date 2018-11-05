ثقة الشركات في الاقتصاد الوطني لأعلى مستوى في 6 سنوات

المصدر: دبي-البيان

وصل مستوى الثقة التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى أعلى مستوياته في شهر أكتوبر، منذ بدء مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني 2012. وارتفع مستوى الثقة بفضل الأنشطة الترويجية والاستثمارات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، وتدشين منتجات جديدة.

وتوقع 78 % من الشركات التي شملتها الدراسة، زيادة الإنتاج خلال فترة العام المقبل، وربما ساهم في تحسن مستوى التفاؤل الشهر الماضي، زيادة أسعار النفط، وكذلك الإعلان عن زيادة الإنفاق الحكومي، والاستثمارات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020. وهبط المؤشر من 55.3 نقطة في الدراسة السابقة، إلى 55.0 نقطة في شهر أكتوبر.

وظل التوسع الأخير قوياً في المجمل، وأعلى من المتوسط التاريخي.أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، إلى زيادة أخرى في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر. وازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة من الخارج بأضعف وتيرة منذ شهر مارس.

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