1.41 مليار أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في 9 أشهر بنمو 9.2 ٪

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 9.2٪ خلال التسعة أشهر الأولى إلى 1.41 مليار درهم مقابل 1.29 مليار في نفس الفترة من 2017 .

كما ارتفعت الإيرادات 4.8٪ إلى 10.01 مليارات درهم بينما زادت إيرادات الربع الثالث 6.4٪ إلى 3.33 مليارات درهم. وارتفعت عائدات الهاتف الثابت 7.8٪ خلال الـ 9 أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن التسعة أشهر الأولى سجلت نمواً ملحوظاً في الإيرادات وزادت الربحية، فيما أظهرت إيرادات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 7.8٪ إلى 1.72 مليار درهم، وارتفعت بنفس النسبة إلى 579 مليون درهم في الربع الثالث وحافظت إيرادات الهاتف المتحرك على استقرارها عند 5.4 مليارات درهم».

وأوضح، أن الشركة حققت نمواً قوياً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.0٪ إلى 4.06 مليارات درهم خلال يناير وسبتمبر.

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