«سوق أبوظبي» يطبق نظام التقاص المركزي العام المقبل

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدارة السوق تعتزم تطبيق نظام التقاص المركزي في عام 2019، وذلك ضمن متطلبات ترقية الأسواق من «ناشئة» إلى «متقدمة».

وأضاف البلوشي، على هامش أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية بأبوظبي أمس، إن السوق لديه استراتيجية تنفذ على خطوات، في ما يتعلق بالترقية إلى سوق متقدم بحلول 2020.

وأوضح أن إتمام ترقية الأسواق، يتضمن عدة معايير تتعلق بالقوانين والإجراءات، ومعايير أخرى تتعلق بالتقنية، مشيراً إلى أن الأمور الخاصة بالتقنية، هي من صميم عمل الأسواق، وهو ما نعمل على تنفيذه حالياً، ومن ضمنها نظام التقاص المركزي.

ويقصد بـ «التقاص المركزي»، تمثيل الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق، مقابل عمولة محددة، مع ضمان تنفيذ كافة التداولات التي أبرمت في السوق، وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص المركزي لتلك التداولات.

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