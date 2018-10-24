53.6 مليون حاوية مناولة موانئ دبي العالمية في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

بلغ إجمالي مناولة موانئ دبي العالمية 53.6 مليون حاوية نمطية عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مسجلة نمواً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 2.6 % في حين بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 3.7%.

وبحسب النتائج التي أعلنتها الموانئ أمس انخفضت الأحجام الإجمالية على أساس المقارنة المثلية بنسبة 0.5 % في الربع الثالث من العام نتيجة المقارنة الأكثر صرامة مع أداء الأحجام خلال الفترة المقابلة من عام 2017، إذ سجلت نمواً بنسبة 13.5% على أساس سنوي، إضافة إلى الأداء الأضعف لأحجام الحاويات في إقليم الإمارات الذي قام بمناولة 11.3 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.1% على أساس سنوي.

كما شهدت مناولة الأحجام خلال الربع الثالث من 2018 انخفاضاً بنسبة 6.7 % على أساس سنوي بسبب ظروف الاقتصاد الكلي المتسمة بالتحديات وخسارة البضائع ذات هامش الربح المنخفض. ظلت معدلات النمو في أوروبا قوية، حيث سجلت موانئ دبي العالمية - لندن غيتواي في المملكة المتحدة، و«روتردام» في هولندا نمواً قوياً في أحجام المناولة.

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 27.7 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بزيادة سنوية بلغت 1.6% على أساس التقارير المحاسبية، بينما ارتفع النمو السنوي في الأحجام الموحدة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 2.2%.

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