3.7% نمواً بأحجام المناولة في موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة أمس عن قيامها بمناولة 53.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مسجلة نمواً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 2.6 % في حين بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 3.7%.

وقد انخفضت الأحجام الإجمالية على أساس المقارنة المثلية بنسبة 0.5 % في الربع الثالث من العام نتيجة للمقارنة الأكثر صرامة مع أداء الأحجام خلال الفترة المقابلة من عام 2017 إذ سجلت نمواً بنسبة 13.5 % على أساس سنوي، إضافة إلى الأداء الأضعف لأحجام الحاويات في إقليم الإمارات الذي قام بمناولة 11.3 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مسجلا انخفاضاً بنسبة 2.1- % على أساس سنوي.

كما شهدت مناولة الأحجام خلال الربع الثالث من 2018 انخفاضاً بنسبة 6.7- % على أساس سنوي بسبب ظروف الاقتصاد الكلي المتسمة بالتحديات وخسارة البضائع ذات هامش الربح المنخفض. ظلت معدلات النمو في أوروبا قوية حيث سجلت موانئ دبي العالمية-لندن غيتواي في المملكة المتحدة و«روتردام» في هولندا نمواً قوياً في أحجام المناولة.

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 27.7 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بزيادة سنوية بلغت 1.6% على أساس التقارير المحاسبية، بينما ارتفع النمو السنوي في الأحجام الموحدة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 2.2%.

حذر السوق

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في إطار تعليقه على هذه النتائج:«كما أشرنا عند الإعلان عن أحجام المناولة للنصف الأول من 2018، شهدنا تباطؤاً في معدل النمو على مقارنة بأدائنا القوي خلال العام السابق بسبب الحذر الذي ساد السوق في ضوء حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

ففي الإمارات شهدت أحجام المناولة انخفاضاً في الربع الثالث من عام 2018 نتيجة خسارة البضائع ذات هامش الربح المنخفض حيث نواصل تركيزنا على البضائع المربحة. وفي حين تشكل التوقعات لأحجام المناولة في ميناء جبل علي تحدياً، فقد اتخذنا إجراءات تضمن مواصلة تحقيق الربح.

وأضاف بن سليم:»أما على نطاق أوسع يشمل كامل محفظة أعمالنا العالمية، فقد أحرزنا تقدماً في تعزيز خدماتنا التي نقدمها للعملاء من أجل لعب دور أكبر ومحوري على امتداد سلسلة التوريد العالمية باعتبارنا محفزاً للتجارة العالمية.

وقال بن سليم: نواصل التركيز على فعالية عملياتنا التشغيلية وعلى إدارة النفقات والانضباط في إنفاقنا الرأسمالي لكي نحافظ على موقعنا كمشغل الموانئ المفضل. ويسرنا القول بأن على الرغم من الأداء المنخفض نسبياً لأحجام المناولة في الربع الثالث إلا أننا على المسار الصحيح لتلبية توقعات السوق.