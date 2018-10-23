«أبوظبي الأول» يربح مليار درهم شهرياً

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح، البيان

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول، إلى 9.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني أن البنك يحقق ما يتجاوز مليار درهم شهرياً. وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.07 درهم، ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث إلى 3 مليارات درهم، بنمو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 14.6 مليار درهم بنمو 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي تضمنت أرباحاً استثمارية استثنائية بنحو 400 مليون درهم، وباستثناء هذه الأرباح تكون الإيرادات التشغيلية قد حققت ارتفاعاً بنسبة 4%. وبلغت القروض والسلفيات 354 مليار درهم، بارتفاع 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت ودائع العملاء 455 مليار درهم، بارتفاع 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، نتيجة التدفق الكبير للودائع الحكومية قصيرة الأجل. ووصل إجمالي حقوق الملكية إلى 100 مليار درهم.

كما حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، أرباحاً صافية بلغت 1.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 3.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفضل نمو صافي أصول تمويل العملاء، وتراجع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار.

وارتفع إجمالي الأصول 2.5٪ إلى 124.3 مليار درهم، وزاد صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 2.1٪ إلى 78.4 مليار درهم.

وأعادت نتائج البنوك الإيجابية، سوقي أبوظبي ودبي إلى المربع الأخضر، وربحت الأسواق 2.83 مليار درهم، وسط عمليات شرائية للأجانب غير العرب والخليجيين، وهو ما رفع السيولة قرب حاجز 500 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 0.4% إلى 2747.39 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما زاد سوق العاصمة 0.27%، ليغلق عند 4956.19 نقطة، بدعم أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والسلع.

وصعد سوق دبي بدعم البنوك بنسبة 0.53%، مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 1.1%، وبنك المشرق 2.87%، وقطاع العقار بنسبة 0.71%، مع صعود إعمار العقارية 1.2%، وأرابتك 2.14%. وصعد سوق أبوظبي بدعم ارتفاع قطاع البنوك، بعد ارتفاع سهم أبوظبي الأول 0.41%.

اقرأ ايضاً

9.1 مليارات أرباح «أبوظبي الأول» بنمو %12 في 9 أشهر