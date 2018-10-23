9.1 مليارات أرباح «أبوظبي الأول» بنمو %12 في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الدولة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 9.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.07 درهم، وبلغ صافي الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي 3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان أمس، إن الإيرادات التشغيلية بلغت 14.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي تضمنت أرباحاً استثمارية استثنائية بنحو 400 مليون درهم، وباستثناء هذه الأرباح تكون الإيرادات التشغيلية قد حققت ارتفاعاً بنسبة 4%.

رسوم

وحققت صافي الرسوم والعمولات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت القروض والسلفيات (صافي) 354 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، و8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، نتيجة زخم الإقراض المتواصل في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وبلغت ودائع العملاء 455 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، و20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، نتيجة التدفق الكبير للودائع الحكومية قصيرة الأجل.

حققت المجموعة معدلات سيولة عالية وحافظت على رسملة جيدة، حيث وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 100 مليار درهم، وبلغ معدل حقوق الملكية ـ الشق الأول 13.6% بنهاية شهر سبتمبر 2018.

قروض

واستقر معدل القروض المتعثرة عند 3.1% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 118%، وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات 25.6% (باستثناء تكاليف الاندماج)، وبلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 16.5% مقارنة بـ 14.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وذكر البيان أن المجموعة تواصل المضي قدماً في مسيرة الاندماج نحو تحقيق استراتيجية البنك، حيث تسير عملية توحيد الأنظمة بحسب الخطة الموضوعة، ومن المقرر إتمامها بحلول نهاية عام 2018 عقب الاختبارات النهائية، وبدء العمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اعتماد استراتيجية المجموعة في المنطقة.

أسس متينة

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، تعليقاً على نتائج البنك: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 الأسس المتينة التي نعتمدها، والتي تدعم نمو عملياتنا وترسخ مكانتنا، حيث أصبحنا أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في دولة الإمارات.

وخلال هذه الفترة، واصل البنك تحقيق أهدافه واستمرار العمل لإنجاح مسيرة الاندماج مع الحفاظ على قوة الميزانية العمومية وعلى مستويات سيولة جيدة، بالإضافة إلى معدلات قوية لجودة الأصول ورأس المال، والتي تمثل جميعها الأسس المتينة التي نعتمد عليها في مسيرة النمو المستقبلية.

وإلى جانب النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك، فإننا نفخر كذلك بإنجازاتنا الدولية، والتي من بينها حصولنا على جائزة «أفضل بنك استثماري مبتكر في الشرق الأوسط» للعام الثالث على التوالي من قبل مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى جائزة «البنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط» للسنة الثانية على التوالي من قبل غلوبال فاينانس».

وأضاف: «يواصل بنك أبوظبي الأول لعب دور محوري في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال دعم الخطط الاقتصادية لإمارة أبوظبي، حيث نلتزم بأن نكون شريكاً رئيسياً في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والذي سيعزز تنافسية أبوظبي ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار، تنمية المجتمع، تطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.

ومع تواجدنا في خمس قارات فإننا نتمتع بمكانة رائدة تمكننا من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والابتكار من خلال تعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين مختلف الدول التي نعمل ضمنها».

وتأتي مواصلة استراتيجية توسيع أعمالنا تأكيداً منا على التزامنا في اقتناص فرص النمو خارج الدولة، فقد أكملنا أول صفقة في أسواق رأس المال المقترض في المملكة العربية السعودية عبر فاب كابيتال-السعودية، وسنقوم بإطلاق أنشطة الخدمات المصرفية التجارية في المملكة خلال الربع الحالي، في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز عروض الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في جمهورية مصر العربية.

نحن على ثقة بأن خططنا ستعزز انتشارنا وترسخ تواجدنا على الصعيد الإقليمي والدولي، الأمر الذي يدعم المجموعة والمنطقة بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة.

732

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 732 مليار درهم (199 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر 2018. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وكان بنك أبوظبي الأول من بين قائمة التصنيف العالمي «ذا بانكر لأقوى 1000 بنك في العالم»، والذي يقوم على القوة الرأسمالية، وحصل البنك على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، واحتل المرتبة 81 ضمن البنوك الأقوى في العالم.