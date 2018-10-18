روسيا تمول المحطة النووية بمصر عن طريق "صندوق ثروة"

المصدر: رويترز

قال أنطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس إن وزارة المالية الروسية قد تستخدم صندوق الثروة الوطني لإقراض المال من أجل أعمال إنشاء محطة كهرباء نووية في مصر بدءا من العام 2020 أو 2021.

وأضاف سيلوانوف، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، أن روسيا ستقدم تمويلا سنويا للمشروع بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وقال إن من المتوقع أن تبلغ أموال الصندوق سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام القادم ارتفاعا من 2.2 بالمئة في نهاية 2018. وقال إن ذلك النمو سيسمح باستثمارات في مشاريع مهمة.