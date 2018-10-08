«الظاهرة» تستحوذ على «بي كي بي» الصربية مقابل 636 مليوناً

المصدر: بلغراد - وام

وقعت شركة الظاهرة- الإماراتية المتخصصة في الاستثمار الزراعي- اتفاقية استحواذ على أصول شركة «بي كي بي كوربوراسيجا» الصربية، والشركات التابعة لها، بقيمة 150 مليون يورو (636.25 مليون درهم).

وفي إطار عملية الاستحواذ ستقوم الظاهرة باستثمار 30 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز المزارع وتحديث البنية التحتية للري وتطوير منشآت إنتاج الألبان والأجبان،كما تعتزم الظاهرة استثمار مبلغ إضافي يبلغ 15 مليون يورو، لزيادة فعالية المرافق والمزارع وقدرتها الإنتاجية، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة عائدات الزراعة وإنتاج الألبان والأجبان وزيادة فعالية الإنتاج عن المعدلات الحالية.

وتتخصص مجموعة شركات الظاهرة الدولية في مجال الزراعة، كما تمتلك وتدير أراضي زراعية واسعة تبلغ مساحتها 400 ألف فدان تقريباً - ما يعادل 160 ألف هكتار- متوزعة على 5 قارات. وتقوم الشركة بتشغيل عمليات مختلفة، تتضمن إنتاج الألبان والأجبان وطحن الأرز والدقيق، وتعتمد على إمكاناتها المتقدمة على صعيد التجارة الدولية.

«الظاهرة» تستحوذ على أصول «بي كي بي كوربوراسيجا» الصربية بـ 150 مليون يورو