«الظاهرة» تستحوذ على أصول «بي كي بي كوربوراسيجا» الصربية بـ 150 مليون يورو

المصدر: بلغراد - وام

أعلنت شركة الظاهرة - إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار الزراعي - توقيع اتفاقية استحواذ على أصول شركة «بي كي بي كوربوراسيجا» الصربية والشركات التابعة لها بقيمة 150 مليون يورو.

يأتي الاستحواذ نتيجة رؤية جمهورية صربيا الاستراتيجية والمتمثلة في تخصيص شركة «بي كي بي»، والذي ترجم بمناقصة لبيع الأصول صدرت خلال شهر أغسطس عام 2018.

وقع الاتفاقية عن شركة الظاهرة خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة.. فيما وقعها عن جمهورية صربيا دراغان ستيفانوفيتش نائب وزير الاقتصاد بحضور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا.

ويعد الاستحواذ على شركة «بي كي بي» إضافة كبيرة لمحفظة استثمارات شركة الظاهرة، وفرصة متميزة لتعزيز مكانتها في القارة الأوروبية ومواصلة النمو في قطاع الألبان والأجبان.

محفظة

وأكد خديم الدرعي أن توقيع الاتفاقية يعد يوما مميزا وكبيرا لدولة الإمارات وجمهورية صربيا.. مضيفاً أن إضافة أصول «بي كي بي» إلى محفظة «الظاهرة» هو قصة نجاح جديدة تضاف إلى إنجازات الشركة، وسيعزز ذلك من موقعها في صربيا وحضورها في أوروبا وسيدعم استراتيجية بناء وتعزيز إمكانات الشركات عبر سلسلة التوريد كاملة وعبر قطاعات عدة، الأمر الذي سيمكن المجموعة من مواصلة النمو في مجالات تجارة الحبوب وإنتاج الألبان والأجبان.

ثقة متبادلة

من جهته أكد مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري أن الاتفاقية تعبر عن المصداقية والثقة المتبادلة بين دولة الإمارات وصربيا.. مشيراً إلى أن استحواذ شركة الظاهرة على شركة «بي كي بي» يعد تتويجاً لمتانة تلك العلاقة بين البلدين والسمعة الطيبة والاحترام الذي تحظى به الظاهرة على المستوى العالمي.. متمنياً للاتفاقية كل التوفيق والنجاح نظراً لما تمتلكه شركة الظاهرة من إمكانيات بشرية وتقنية حديثة ومتطورة تسهم في رفع مستوى الإنتاج في السوق المحلي الصربي أو العالمي.

شراكة

من جهته ثمن دراغان ستيفانوفيتش نائب وزير الاقتصاد الصربي العلاقات الإماراتية الصربية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين شركتي الظاهرة و «بي كي بي».. وقال إنها اتفاقية هامة جاءت نتيجة جهد شاق وعمل متواصل من الطرفين.. مشيرا إلى أن الظاهرة تعد شريكاً مهماً وستذهب بهذه الشراكة إلى العالمية.

استثمار

في إطار عملية الاستحواذ، ستقوم «الظاهرة» باستثمار 30 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز المزارع وتحديث البنية التحتية للري وتطوير منشآت إنتاج الألبان والأجبان. كما تعتزم «الظاهرة» استثمار مبلغ إضافي يبلغ 15 مليون يورو لزيادة فعالية المرافق والمزارع وقدرتها الإنتاجية، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة عائدات الزراعة وإنتاج الألبان والأجبان وزيادة فعالية الإنتاج عن المعدلات الحالية. وستقوم «الظاهرة» بإتمام عملية نقل الأصول بالتنسيق مع جمهورية صربيا خلال الفترة المقبلة بما يضمن عملية انتقال سلسة لجميع الأطراف المعنية.