الإمارات تتصدر النمو الخليجي 2019

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

توقع صندوق النقد العربي ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 3% في 2019، لتتصدر بذلك نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3% وعمان 2.8% والكويت 2.5% والسعودية 2%، وذلك على خلفية الأداء الجيد لاقتصاد الإمارات المحقق خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار النفط والمحفزات الحكومية.

وقال الصندوق، في تقرير صدر أمس بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، إن النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال الأشهر المقبلة سيستفيد من جملة من المحفزات تشمل، استمرار الدولة في اتباع سياسة مالية حصيفة تركز على ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال الرسوم والضرائب الجديدة، وتحرير أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية لحفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.

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