«النقد العربي» يتوقّع نمو اقتصاد الإمارات %3 في 2019

المصدر: Ⅶأبوظبي ـرامي سميح

رفع صندوق النقد العربي توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي إلى 2.7% في 2018، على أن ترتفع إلى 3% في العام المقبل، وذلك على خلفية الأداء الجيد المحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار النفط والمحفزات الحكومية.

وقال الصندوق، في تقرير صدر، أمس، بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، إن اقتصاد الإمارات سجل أداءً جيداً خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعوماً بالارتفاع المحقق في الأسعار العالمية للنفط الذي عزز مستويات الثقة في النشاط الاقتصادي، وهو ما خفف من الأثر الناتج عن تراجع كميات الإنتاج في إطار اتفاق «أوبك» المبرم عام 2016، بهدف استعادة توازن سوق النفط.

وتعد توقعات الصندوق للاقتصاد الإماراتي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع نمواً بنسبة 3% للبحرين و2.8% لعمان و2.5% للكويت و2% للسعودية، وذلك في العام القادم 2019.

نشاط

وتوقع تقرير الصندوق، أن يستفيد النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال الأشهر القادمة من جملة من المحفزات تشمل، استمرار الدولة في اتباع سياسة مالية حصيفة تركز على ضبط وترشيد الإنفاق الجاري، وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الرسوم والضرائب الجديدة، وتحرير أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية؛ لحفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.

وأوضح التقرير، أن من بين العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي، استمرار التطورات الإيجابية في الأنشطة غير النفطية جراء تفعيل سياسة التنويع الاقتصادي، وتحسن نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما الوارد من الدول الأوروبية والآسيوية. إضافة إلى استفادة الأنشطة غير النفطية من ارتفاع السيولة المحلية، وتزايد قدرة البنوك على منح الائتمان، وكذا من تنفيذ المشروعات الخاصة بالتجهيز لاستضافة معرض «إكسبو العالمي 2020»، وذلك بالاستفادة من الاحتياطيات والفوائض المالية المتاحة، ومن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

إصلاح

على صعيد ذي صلة، ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن أداء الاقتصادات العربية شهد تحسناً خلال العام الجاري، مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول.

وأوضح التقرير، أنه تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال العام الجاري في إصدار سبتمبر من هذا التقرير إلى حوالي 2.3%، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل بدون تغيير عند مستوى 3% تقريباً.

يأتي ذلك بما يعكس رفع توقعات النمو الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2018 إلى نحو 1.9% نظراً للتوقعات باستفادة بلدان المجموعة من تحسّن متوقع لمستويات الناتج في القطاع النفطي بالأسعار الثابتة، نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتابع التقرير: كما سيسهم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط المسجل خلال عام 2018 في تقوية أوضاع المالية العامة، ويسمح بتوفير حيز مالي داعم للإنفاق الرأسمالي في هذه البلدان، يساعد على المُضي قُدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.

التضخم

وأوضح التقرير، أن العوامل الخارجية المؤثرة على المستوى العام للأسعار في الدول العربية، تتمثل في الاتجاه التصاعدي الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط منذ بداية عام 2018 وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات، إضافةً إلى رفع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي سيدعم قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المُستوردة في بعض الدول العربية. في ضوء التطورات السابقة يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي411% خلال عام 2018. أما في عام 2019 فيتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 8.3%.

الاقتصاد العالمي

توقع تقرير صندوق النقد العربي، أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019، مستفيداً من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية مؤخراً، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9% في كل من عامي 2018 و2019 وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يُشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

النفط

ذكر صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تسهم عدة عوامل في بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً؛ من بينها التوقعات باستمرار تحسّن الطلب العالمي، وانخفاض مستويات المخزونات النفطية العالمية لتقترب من متوسطها المُسجل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومن المتوقع أن يُخفف الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الأوبك في يونيو الماضي لرفع كميات الإنتاج.