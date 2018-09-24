53.8 ملياراً الائتمان المصرفي خلال 12 شهراً

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ارتفع الائتمان المصرفي في دولة الإمارات إلى 53.8 مليار درهم، بنمو سنوي 3.4% في الفترة بين نهاية أغسطس الماضي ونهاية أغسطس 2017. وقدمت البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتسهيلات للقطاعين الصناعي والتجاري 51.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، في الفترة بين نهاية أغسطس الماضي، ونهاية أغسطس 2017.

ووفق بيانات أصدرها المصرف المركزي أمس، استمر فائض الودائع إلى القروض بالبنوك المحلية في الزيادة مسجلاً 70.1 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي. وارتفعت الودائع في البنوك شهرياً بمقدار 0.5% أو ما يعادل 8 مليارات، لتقفز من تريليون و694.9 ملياراً في يوليو الماضي إلى تريليون و702.9 مليار درهم في أغسطس 2018، بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 7.63% أو ما يعادل 120.7 ملياراً مقارنة بنحو تريليون و582.2 مليار درهم في أغسطس 2017.

وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للأفراد، لتصل إلى 338.9 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس شهري 0.6% مقارنة بنحو 336.8 ملياراً بنهاية يوليو السابق له، وبارتفاع سنوي قدره 1.8% مقارنة بنحو 332.8 ملياراً في أغسطس من العام الماضي.

وزاد الائتمان لغير المقيمين من 136.3 مليار درهم في أغسطس 2017 إلى 137.4 ملياراً في أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي 0.8%، فيما زادت 2% على أساس شهري مقارنة بنحو 134.7 ملياراً في يوليو 2018. وبلغ إجمالي استثمارات البنوك إلى 319.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي 7.4% مقارنة بنحو 297.2 ملياراً في أغسطس 2017.

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