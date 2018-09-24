2.8 تريليون درهم أصول المصارف بنمو سنوي 6.9%

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

استمر فائض الودائع إلى القروض بالبنوك المحلية في الزيادة مسجلاً 70.1 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل فائض قدره 72 ملياراً في يوليو و62 ملياراً في يونيو و54.5 ملياراً في مايو و53.5 ملياراً في أبريل، في مؤشر على قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي.

ووفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، ارتفعت الودائع في البنوك على أساس شهري بمقدار 0.5% أو ما يعادل 8 مليارات درهم لتقفز من 1 تريليون و694.9 ملياراً في يوليو الماضي إلى 1 تريليون و702.9 مليار درهم في أغسطس 2018، بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 7.63% أو ما يعادل 120.7 مليار درهم مقارنة بنحو 1 تريليون و582.2 مليار درهم في أغسطس 2017.

وارتفع الائتمان المصرفي (القروض) إلى 1 تريليون و632.8 مليار درهم الشهر الماضي، بزيادة على أساس شهري قدرها 0.6% أو ما يعادل 9.9 مليارات درهم مقارنة بنحو 1 تريليون و622.9 مليار في يوليو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي نحو 3.4% أو ما يعادل 53.8 مليار درهم مقارنة بنحو تريليون و579 مليار درهم في أغسطس 2017.

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة (شاملاً القبولات المصرفية) إلى 2 تريليون و800.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس شهري 0.9 أو ما يعادل 25.8 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و774.5 مليار درهم في يوليو 2018. بينما على أساس سنوي زادت بنحو 6.92% أو ما يعادل 181.3 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و619 مليار درهم في أغسطس 2017.

تمويلات

وبحسب الإحصائيات، قدمت البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتسهيلات للقطاع الصناعي والتجاري وصلت إلى 783.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس شهري قدرها 0.4% أو ما يعادل 2.8 مليار درهم مقارنة بنحو 781 ملياراً في يوليو السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 7.02% أو ما يعادل 51.4 مليار درهم مقارنة بنحو 732.4 مليار درهم في أغسطس 2017.

وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للأفراد لتصل إلى 338.9 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس شهري 0.6% مقارنة بنحو 336.8 ملياراً بنهاية يوليو السابق له، وبارتفاع سنوي قدره 1.8% مقارنة بنحو 332.8 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي.

وارتفع الائتمان لغير المقيمين من 136.3 مليار درهم في أغسطس 2017 إلى 137.4 مليار في أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي 0.8%، فيما زادت بنسبة 2% على أساس شهري مقارنة بنحو 134.7 ملياراً في يوليو 2018.

استثمارات

في سياق متصل، وصل إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك إلى 319.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي 7.4% مقارنة بنحو 297.2 مليار درهم في أغسطس 2017، وبانخفاض على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 323.3 مليار درهم في يوليو الماضي.

وجاء ارتفاع استثمارات البنوك على أساس سنوي نتيجة زيادة بنحو 4.4% في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) مع بلوغها 199.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى جانب ارتفاع بنسبة 20.5% في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 76.3 مليار درهم، فيما زادت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 0.8% إلى 12.2 مليار درهم، وزادت الاستثمارات الأخرى 1.6% إلى 31.1 مليار درهم.

احتياطيات

ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.5% إلى 339 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقابل 324.3 مليار درهم في أغسطس 2017، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 335 مليار درهم في يوليو السابق عليه.