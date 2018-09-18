تراجع أسعار الذهب متأثرة باشتعال التوترات التجارية

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تعزز الدولار بعد أن قالت الصين إنها سترد على جولة جديدة من الرسوم الأميركية على صادراتها مما أجج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما بعشرة بالمئة على واردات بنحو 200 مليار دولار من الصين وهدد برسوم على نحو 267 مليار دولار إضافية إذا ردت الصين على الإجراء الأميركي.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا فإن النزاع التجاري الدائر منذ أشهر بين واشنطن وبكين يشجع المستثمرين على شراء الدولار اعتقادا منهم بأن الولايات المتحدة لديها الأقل لتخسره من الصراع.

وبحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1198.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1203.10 دولار للأوقية.

وقال نيتش شاه المحلل لدى إي.تي.اف للأوراق المالية "إحدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها الذهب هي أنه يحاول محاربة جبل من التشاؤم.

"تكوين مراكز المضاربة في الذهب منخفض لأدنى مستوياته منذ 2001... الذهب لا يسلك سلوك الملاذ الآمن المفترض به."

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 12 بالمئة منذ ابريل وسط نزاع تجاري متفاقم بين الولايات المتحدة والصين وفي ظل تقلص الطلب على المعدن غير المدر للعائد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

ونزلت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 802.90 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلا 989 دولارا للأوقية.