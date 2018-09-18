الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع

المصدر: رويترز

استمر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل منافسيه اليوم الثلاثاء بينما ارتفعت العملات عالية المخاطر بعد أن صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية ضد الصين بفرض رسوم جمركية عشرة بالمئة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار.

وفي حين استفادت العملة الأميركية من الإقبال عليها كملاذ آمن في ظل تصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الماضية، فقد أثار ضعف الدولار الليلة الماضية مخاوف بشأن ما إذا كان المستثمرون بدأوا يشعرون بالخوف من الأثر الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 94.607 في التعاملات الآسيوية المبكرة، ثم تخلى عن مكاسبه ليتحول إلى الانخفاض. واستقر المؤشر عند 94.57 بعدما هبط إلى 94.35، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو.

ومقابل اليورو، هبطت العملة الأميركية 0.1 بالمئة إلى 1.1717 دولار، بينما جرى تداول الفرنك السويسري عند أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار بواقع 96.05 سنت.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة مع تغطية المستثمرين لبعض مراكزهم المدينة.

ولم يتراجع أمام الدولار سوى الين الياباني الذي انخفض إلى أدنى مستوى في شهرين عند 112.27 ين للدولار.

وارتفع اليوان الصيني قليلا في تعاملات الأسواق الخارجية إلى 6.8931 يوان للدولار.