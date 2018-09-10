الذهب يتراجع مع صعود الدولار بدعم المخاوف التجارية

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، إذ ساهمت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في دعم الدولار وهبوط اليوان.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة من‭‭ ‬‬أنه مستعد لفرض رسوم على جميع الواردات القادمة من الصين للولايات المتحدة تقريبا، وهو ما ينذر بفرض رسوم علي سلع بقيمة 267 مليار دولار إضافة إلى سلع بقيمة 200 مليار دولار مهددة برسوم بالفعل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1193.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.22 بتوقيت جرينتش، منخفضا صوب أقل مستوى في 19 شهرا الذي سجله الشهر الماضي عند 1159.96 دولار.

وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1199 دولارا للأوقية.

وهوى الذهب أكثر من 12 بالمئة من المستوى المرتفع الذي بلغه في أبريل عند 1365.23 دولار للأوقية، مع هبوط قيمة اليوان عشرة بالمئة أمام الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 785.70 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 983.20 دولار للأوقية.