بداية مبشّرة للأسهم الخليجية بقيادة سعودية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استهلت أسواق الأسهم الخليجية معاملاتها أمس بصعود واسع النطاق في السعودية والإمارات والبحرين، مع إعادة فتح البورصات بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الأضحى، في حين تراجعت مؤشرات عمان والكويت.

وأنهى سوق الأسهم السعودية «تداول»، أولى جلساته بعد العطلة بارتفاع ملحوظ، ليحقق أعلى مكاسبه في 40 جلسة، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وعاد السوق الموازي «نمو» للخسائر بعد جلستين من الارتفاع. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً بنسبة 1.42%، وهي أعلى مكاسب للسوق منذ جلسة 24 يونيو الماضي، ليضيف إلى رصيده 111.67 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,978.83 نقطة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.36% أو ما يعادل 10.04 نقاط ليغلق عند 2825.83 نقطة، مع صعود أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«داماك العقارية»، لتواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي.

كما زاد سوق أبوظبي 24.6 نقطة أو ما يعادل 0.5% ليغلق عند 4909.50 نقاط، مع ارتفاع أسهم «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات».

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.27% إلى مستوى 1351.64 نقطة، رابحاً 3.66 نقاط، بفضل أسهم قيادية.

وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.54% بإقفاله عند مستوى 4366.89 نقطة، خاسراً 23.56 نقطة، مقارنة بـمستوياته في جلسة الأحد الماضي قبيل عطلة عيد الأضحى.

وتراجعت المؤشرات الكويتية بشكل جماعي، بضغط هبوط 6 قطاعات، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.43%، فيما تراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.64% و0.02% على الترتيب.

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