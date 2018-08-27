الأسهم تربح 3.6 مليارات في أولى جلسات ما بعد عطلة العيد

المصدر: Ⅶدبي ـ عمرو عادل

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس بعدما أغلقت في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية ناهزت 3.6 مليارات درهم بدعم عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، بعد العودة من عطلة عيد الأضحى والتي استمرت نحو أسبوع.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.36% أو ما يعادل 10.04 نقاط ليغلق عند 2825.83 نقطة، مع صعود أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«داماك العقارية»، لتواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي. كما زاد سوق أبوظبي 24.6 نقطة أو ما يعادل 0.5% ليغلق عند 4909.50 نقاط، مع ارتفاع أسهم «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات».

وزادت السيولة بنسبة 36% إلى 96.64 مليون درهم منها 51.8 مليون درهم في دبي، و44.8 مليون درهم في أبوظبي، فيما هبطت أحجام التداول 23.61% إلى 40.88 مليون سهم منها 29.82 مليون سهم في دبي، و11.06 مليون سهم في أبوظبي، وربحت أسهم دبي 1.2 مليار درهم، فيما بلغت المكاسب السوقية لأسهم أبوظبي قرابة 2.4 مليار درهم.

أداء إيجابي

وقال وضاح الطه، المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن أداء الجلسة بعد عطلة العيد كان إيجابياً، موضحاً أن ارتفاع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» كان جيداً وكان نتيجة تصحيح للتراجعات التي نتجت عن التخوفات من استثماراتها وانكشافه على الأزمة التركية الأخيرة.

وأكد أن أداء أسهم الشركات الرئيسية يعتبر مقبولاً، وتحديداً القطاع البنكي، لافتاً إلى أن حجم السيولة مازال ضعيفا في السوقين وتحتاج المؤشرات إلى مستويات أعلى من تلك السيولة لتكون كافية لتجاوز النقاط الهامة التي تواجهها حالياً.

وأضاف إن أسعار معظم الأسهم تعتبر مغرية بمعايير التقييم سواء مكررات ربحية أو مضاعفات القيمة الدفترية، مشيراً إلى أن الأسواق تحتاج إلى دخول مؤسسات محترفة تكون قادرة على قراءة التداولات بشكل جيد وعلى مدى متوسط أو طويل الأجل ومن ثم اقتناص الأسهم الرصينة. وأشار إلى وجود تناقض واضح بين أداء الاقتصاد الكلي الذي يسير بإيجابية، وأداء أسواق الأسهم المحلية، ما يعود لاستمرار ضعف ثقة وتردد المستثمرين.

انتهاء الإجازات

وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «مايند كرافت» للاستشارات المالية، إنه مع انتهاء موسم الإجازات السنوية وبدء موسم الأعمال الجديد على مستوى الدولة من المتوقع عودة المستثمرين بقوة إلى السوق ومن ثم عودة حركة الأسهم للنشاط.

وأكد أن السوق يحمل فرصا استثمارية جيدة في ظل وصول الأسهم الكبرى لأسعار مغرية، لافتاً إلى أن التعافي الكامل للأسواق من موجة الركود المؤقت التي شهدتها الفترة الماضية يبقى رهن دخول المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مجددا.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع الخدمات 4.9% مع صعود سهم «أمانات» 9.4% مع إعلان الشركة عن استحواذ جديد على حصة أغلبية بمستشفى بالبحرين، فيما قفز قطاع النقل بنسبة 1% مع ارتفاع سهم «أرامكس» 2.09%.

وارتفع قطاع البنوك 0.9% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.98%، وارتفع قطاع التأمين 0.56% مع ارتفاع سهم «أمان للتأمين» 3.05%، و«دار التكافل» 1.99%.

وجاء سهم «سلامة للتأمين» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية في سوق دبي، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 5.32 ملايين سهم، بقيمة 2.28 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 0.425 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، لتصل قيمة تعاملاته إلى 18.90 مليون درهم، بعدما تم التداول على 3.74 ملايين سهم متراجعا بنسبة 0.4% عند سعر 5.03 دراهم.

سوق أبوظبي

وتصدر ارتفاعات سوق أبوظبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.52% مع صعود سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 1.65%، كما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% مع ارتفاع سهم «العالمية القابضة» 5.9%، و«أغذية» 1.06%، وقطاع البنوك 0.71% مع صعود سهم «العربي المتحد» 13.2% و«أبوظبي التجاري» 2.3% وسهم «أبوظبي الأول» 0.72%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الصناعة والطاقة بنسبة 1.7% و0.3% على الترتيب مع انخفاض سهم «أركان» بنسبة 8.3% و«طاقة» بنسبة 2.5%. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء سهم «دانة غاز» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، بكميات تداول بلغت 5.23 ملايين سهم، بقيمة 5.88 ملايين درهم، فيما تصدر سهم «أبوظبي الأول» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، لتصل قيمة تعاملاته إلى 23.67 مليون درهم بكميات1.66 مليون سهم.

وارتفع مؤشر فوتسي ناسداك دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 7 نقاط ليغلق عند 3228.27 نقطة بعد تداول 367.16 ألف سهم بقيمة 1.78 مليون دولار من خلال 64 صفقة.

Ⅶإفصاحات

Ⅶأكدت شركة الخليج للملاحة ما نشره «البيان الاقتصادي» الأحد 19 أغسطس 2018 عن استثمار 402 مليون درهم في النصف الثاني من العام الجاري لشراء شركة متكاملة للنقل البحري بمنطقة الخليج، على أن يتم الافصاح عن معلومات أكثر عن صفقة الاستحواذ فور تنفيذها.

Ⅶأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن بدء الاكتتاب بأسهم زيادة رأسماله عن طريق أسهم حقوق الأولوية الثلاثاء 25 سبتمبر المقبل، وسيستمر حتى الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، ومن المقرر أن يرتفع رأسماله بنسبة 15% من 3168 مليون درهم إلى 3632 مليون درهم عن طريق طرح 464 مليون سهم كأسهم حقوق أولوية بالقيمة الاسمية البالغة 1 درهم للسهم.

Ⅶأطلق مصرف السلام - البحرين برنامج تنمية إدارة التمويل الإسلامي بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. يهدف البرنامج إلى تدريب وتطوير الكوادر الشابة في المصرف كجزء من خطة المصرف لإعدادهم لتولي أدوار قيادية في المستقبل.