انهيار غير مسبوق لليرة التركية

المصدر: د ب أ

انخفضت الليرة التركية اليوم الجمعة إلى معدل غير مسبوق أمام الدولار، في ظل الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وارتفع الدولار أمام الليرة بنسبة 13.5بالمئة اليوم الجمعة بحيث وصل سعره إلى 6.3005 ليرة، في استمرار لأسوأ موجة تراجع للعملة التركية منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقللت الحكومة التركية أمس الخميس معدل النمو الاقتصادي المستهدف من 5.5 بالمئة إلى أقل من أربعة بالمئة، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها أنقرة في التصدي لأزمات الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 880 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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