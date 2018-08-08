آلية لمحاصرة خسائر الشركات المساهمة

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس، عن دراسة للإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 30% فأكثر من رأسمالها، حيث يتم استقبال الملاحظات على الدراسة حتى 13 سبتمبر.

وأكد خبراء أسواق المال أن الإجراءات سيجري تطبيقها لاحقاً بعد إبداء الملاحظات عليها من جمهور المتعاملين والخبراء واعتمادها بشكل رسمي من قبل الهيئة وأنها بمثابة خطوة جيدة نحو مزيد من الشفافية في الأسواق المحلية ورفع كفاءة أداء الشركات المدرجة من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة وأداء تشغيلي أكثر إيجابية ومحاصرة خسائر الشركات المدرجة.

وتستقبل الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الردود على الدراسة التي تضمنت 6 مواد رئيسية بموجبها تكون الشركة التي تظهر بياناتها المالية الدورية أو السنوية أن خسائرها المتراكمة بلغت بين 30 إلى أقل من 50% من رأسمالها ملتزمة بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك.

كما تلتزم الشركة التي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية أن خسائرها المتراكمة انخفضت إلى ما دون 30% من رأسمالها، بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق على ذلك على أن يتضمن الإفصاح تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال.

وتتضمن الدراسة إلزام الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك.

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