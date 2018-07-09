الأسهم الخليجية تحاكي العالمية بالارتفاع

المصدر: Ⅶ دبي - رامي سميح، ورويترز

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية والخليجية أمس لتحاكي مكاسب الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أن تحولت تهديدات الولايات المتحدة والصين بفرض رسوم جمركية على تجارة بمليارات الدولارات إلى واقع. وصعد سوق دبي بنسبة 0.17% أو ما يعادل 4.93 نقاط ليستقر عند 2885.35 نقطة، مع ارتفاع أسهم السلع والبنوك والتأمين والاتصالات والخدمات، كما ربح سوق أبوظبي 12.26 نقطة أو 0.27% إلى 4615.46 نقطة مدعوماً بصعود سهم «اتصالات» مقابل هبوط قطاعات البنوك والعقار ليربح السوقان معاً 1.9 مليار درهم.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 246.14 مليون درهم موزعة بواقع 186.14 مليوناً في دبي، و60 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 179.6 مليون سهم، منها 158.6 مليوناً في دبي، و21 مليوناً في أبوظبي عبر 2407 صفقات.

خليجياً تصدر المؤشر الكويتي الأول الارتفاعات صاعداً 1.4% إلى 5254 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17% وزاد المؤشر العام 0.99%. وأنهى سوق الأسهم السعودية «تداول»، أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه مرة أخرى، وسط ضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق بارتفاع 0.55%، مضيفاً 44.92 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,222.53 نقطة. وفي المقابل، أنهى مؤشر «نمو» تعاملاته متراجعاً 2.77%، بخسائر بلغت 82.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 2,878.29 نقطة. وارتفع المؤشر البحريني 0.4% إلى 1336 نقطة. وخالف مؤشر سلطنة عمان الاتجاه ليتراجع هامشياً بنسبة 0.1% إلى 4520 نقطة.

كما انخفض مؤشر البورصة المصرية 1.8% إلى 15840 نقطة.

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