الأسهم تستهل الأسبوع بمكاسب 1.9 مليار درهم

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

استهلت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها الأسبوعية، أمس، على مكاسب ناهزت 1.9 مليار درهم بدعم رئيس من سهمي «دبي الإسلامي» و«اتصالات» مع استقرار أداء باقي الأسهم القيادية، وسط تداولات هادئة وسيولة ضعيفة مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات النصفية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.17% أو ما يعادل 4.93 نقاط ليستقر عند 2885.35 نقطة، مع ارتفاع أسهم السلع والبنوك والتأمين والاتصالات والخدمات، كما ربح سوق أبوظبي 12.26 نقطة أو ما نسبته 0.27% إلى 4615.46 نقطة مدعوماً بصعود سهم «اتصالات» مقابل هبوط قطاعات البنوك والعقار.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 246.14 مليون درهم موزعة بواقع 186.14 مليوناً في دبي، و60 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 179.6 مليون سهم، منها 158.6 مليوناً في دبي، و21 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2407 صفقة.

بنوك

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.43% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 1% فيما استقر سهم «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، كما زاد قطاع السلع بنسبة 1.3% مع ارتفاع «دي إكس بي» 1.48%.

في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.13% مع انخفاض «دريك آند سكل» 0.31% و«أرابتك» 0.98% و«داماك» 0.92% و«إعمار للتطوير» 1.54%، فيما استقر سهم «إعمار العقارية» دون تغيير، وارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.42%.

كما انخفض قطاع الاستثمار هامشياً مع تراجع سهم «سوق دبي المالي» 1% واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.97% بضغط انخفاض سهم «أرامكس» 1.4% و«الخليج للملاحة» 2.65%.

وتصدر سهم «الخليج للملاحة» النشاط في سوق دبي بنحو 48 مليون درهم، وانخفض 2.65% إلى 0.95 درهم، ثم «جي إف إتش» بسيولة 40 مليون درهم، وارتفع 3.5% إلى 1.48 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 20 مليون درهم، وارتفع 1% إلى 5.03 دراهم. وكان «أمانت القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.65% إلى 1.35 درهم، بينما جاء «الخليج للملاحة» في مقدمة الخاسرين.

اتصالات

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 1.81% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 0.28% مقابل استقرار «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.15% بفعل تراجع «إشراق» 1.56% واستقرار «الدار» دون تغيير، وانخفض قطاع الطاقة بنحو طفيف مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.82% فيما ارتفاع سهم «طاقة» 0.8% واستقر «دانة غاز» دون تغيير.

وتصدر سهم «إتصالات» النشاط في سوق العاصمة بنحو 17.17 مليون درهم، وارتفع 1.81% إلى 16.9 درهماً، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 16 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» مستقطباً نحو 7.4 ملايين درهم. وكان «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.95% إلى 79 فلساً، بينما جاء «أبوظبي لبناء السفن» في مقدمة الخاسرين بنحو 9.9% إلى 1.82 درهم.

استثمار

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء في السوقين، أمس، بصافي استثمار 57 مليون درهم، في المقابل اتجه العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 57 مليون درهم، منها 24 مليوناً للأجانب، و31 مليوناً للمواطنين، و1.82 مليون للعرب.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 19 مليون درهم، منها 12.63 مليوناً في أبوظبي، و6.36 ملايين في دبي، في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 19 مليون درهم، منها 6.36 ملايين في دبي، و12.63 مليوناً في أبوظبي.

حقوق

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين، عند رغبتهم بالتواصل هاتفياً مع شركات وساطة الأوراق المالية، إلى الاتصال على الهواتف الرسمية للشركات وتجنب التعامل مع الهواتف الشخصية لموظفي الشركات، حفاظاً على حقوق المستثمرين وحمايتهم.

Ⅶإفصاحات

يناقش مجلس ادارة بنك دبي التجاري الأربعاء المقبل نتائج النصف الأول من العام 2018.

أعلنت مجموعة «جي إف أتش» المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، أن محاكم «مركز دبي المالي العالمي» حكمت بمنح المجموعة ما يقارب 5.14 ملايين دولار في القضية المتعلقة بموظفها السابق ديفيد هيغ بعد أن استنتجت بأنه مذنب ومزاعمه لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أن المحكمة خولت لها تنفيذ هذا الحكم على أصول الموظف السابق في إمارة دبي والمملكة المتحدة، فيما توقعت أن يكون لتحصيل هذه المبالغ أثر إيجابي على بياناتها المالية لسنة 2018/ 2019.

استأنفت شركة «أسمنت الخليج» عمليات تحويل الأسهم بين الأسواق المدرجة أسهمها فيها وهي: بورصة الكويت وسوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذاً للتعديلات القانونية التي تمت.