أميركا تعرض حلاً وسطاً بشأن الرسوم الجمركية على السيارات

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة ألمانية أن سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا أبلغ رؤساء شركات ألمانية لصناعة السيارات، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلق تهديدات لفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إذا ألغى الاتحاد الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية.

وأضافت صحيفة هاندلسبلات أن السفير ريتشارد غرينيل أبلغ مسؤولين تنفيذيين من شركات دايملر وفولكسفاغن وبي.إم.دبليو خلال اجتماع أنه في المقابل يريد ترامب أن يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد من السيارات الأميركية.

وهدد ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 20% على واردات جميع السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.

واستندت هاندلسبلات في تقريرها إلى أشخاص حضروا الاجتماع الذي عُقد في السفارة الأميركية في برلين اليوم، وقالت إن "الرؤساء التنفيذيين لدايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن كانوا حاضرين"، وامتنعت دايملر عن التعقيب ولم يتسن الحصول على تعليق من بي.إم.دبليو وفولسكفاغن.

وامتنعت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية عن التعقيب على التقرير قائلة إن "المفوضية الأوروبية في بروكسل تتعامل مع المسائل المتعلقة بالنزاع التجاري مع الولايات المتحدة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي".

وامتنعت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على التقرير، وقالت إن "رئيس المفوضية جان كلود يونكر سيناقش التجارة خلال محادثات مع ترامب في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري"، وأضافت "ستكون هذه فرصة لبحث الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما أيضاً المتعلقة بالتجارة".

وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الحالي رسوماً على واردات السيارات بنسبة 2.5% وعلى الشاحنات بنسبة 25%، ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً نسبتها 10% على واردات السيارات من الولايات المتحدة.