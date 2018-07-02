الأسهم تتجاوز أزمة «أبراج» وتربح 10 مليارات درهم

المصدر: Ⅶأبوظبي ــ رامي سميح

استهلت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها الأسبوعية على مكاسب تربو على 10 مليارات درهم، لتنجح في تعويض جانب من خسائر الأسبوع الماضي التي تكبدتها على وقع المخاوف من انكشاف الشركات المدرجة على شركة «أبراج كابيتال».

وعززت الأسهم القيادية من وتيرة صعود السوقين وسط عمليات شراء أجنبية خليجية، ليرتفع سوق دبي 1.54% محققاً أكبر وتيرة مكاسب يومية في 3 أسابيع، فيما زاد سوق العاصمة 1.34% مسجلاً أكبر صعود يومي منذ منتصف الشهر الماضي.

وجاءت المكاسب على الرغم من السيولة المتواضعة البالغة 267 مليون درهم في ظل سيطرة حالة الترقب على معنويات المستثمرين، انتظاراً لوضوح الرؤية بشأن أزمة «أبراج» وإعلان باقي الشركات المدرجة عن انكشافها أو عدمه على الشركة، لا سيما وأن عدد الشركات التي أعلنت التزاماً بقرار هيئة الأوراق المالية 5 شركات فقط.

وقال محللون وخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق بدأت منذ جلسة الخميس الماضي في استيعاب المخاوف المتعلقة بأزمة «أبراج»، خصوصاً بعد إعلان عدة شركات محلية مدرجة عن عدم وجود أي انكشافات أو استثمارات على الشركة التي طلبت التصفية قبل أسبوعين.

وأضاف المحللون أن إفصاحات الشركات عن حجم انكشافها على «أبراج» ما تزال دون المأمول، حيث أفصحت 5 شركات فقط من إجمالي 131 شركة مدرجة، بينما في بورصة مصر أفصحت نحو 96 شركة عن عدم وجود أي علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة.

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