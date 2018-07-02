الأسهم تربح 10 مليارات بدعم شراء أجنبي وخليجي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 10 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس مع تلاشى المخاوف بشأن أزمة «أبراج كابيتال» وهو ما عزز عمليات مشتريات الأجانب والخليجيين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار وذلك رغم استمرار تواضع مستويات السيولة في ظل ترقب المستثمرين لبدء موسم النتائج النصفية للشركات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.54% أو ما يعادل 43.42 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، ليستقر عند 2864.42 نقطة بدعم مكاسب العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما ربح سوق أبوظبي 61.12 نقطة أو ما نسبته 1.34% محققا أكبر مكاسب يومية منذ منتصف الشهر الماضي، ليغلق عند 4621.15 نقطة مدعوما بارتفاع «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 267.23 مليون درهم، موزعة بواقع 217.97 مليونا في دبي، و49.26 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 213.35 مليون سهم، منها 187.35 مليون سهم في دبي، و26 مليون سهم في أبوظبي من خلال تنفيذ 4046 صفقة.

دبي

وجاء صعود سوق دبي مدعوما بمكاسب قطاع العقار بنسبة 2.07% مع صعود سهم «إعمار العقارية» 2.4% و«أرابتك» 7.85% و«إعمار للتطوير» 2.17% و«ديار» 1.62% و«داماك» 4.39%، إلى جانب ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.31% بدعم صعود «دبي الإسلامي» بنسبة 2.26%، مقابل تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.2%.

وعزز الصعود أيضا ارتفاع قطاع الاستثمار 1.49% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 1.58% و«سوق دبي المالي» 1.45%، بينما انخفض قطاع النقل 0.25% مع هبوط سهم «الخليج للملاحة» 7.78%، بينما ارتفع سهم «العربية للطيران» 0.92% واستقر «أرامكس» دون تغيير.

وتصدر النشاط بالقيم في سوق دبي «دريك آند سكل» بتداولات بقيمة 63 مليون درهم، ثم سهم «أرامكس» بسيولة 27.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً سيولة بنحو 22.12 مليون درهم، وكان سهم «أمان للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.04%، فيما سجل «الخليج للملاحة» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.78%.

أبوظبي

وجاءت مكاسب سوق العاصمة بدعم ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.14% بعد صعود «أبوظبي الأول» 1.65% و«أبوظبي التجاري» 1.27%، إلى جانب صعود قطاع الاتصالات 2.48% بعد ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، فيما صعد قطاع العقار 1.83% مع ارتفاع «الدار العقارية» 1.49% و«إشراق» 6.67%.

وتصدر سهم «اتصالات» النشاط بالقيم بنحو 14 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 9.5 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 7.34 ملايين درهم، وتصدر سهم «إشراق العقارية» الرابحين بنسبة 6.67%، فيما سجل «العربي المتحد» أكبر نسبة انخفاض بنحو 9.82%.

أجانب ومؤسسات

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم، منها 10.53 ملايين للأجانب، و14.2 مليونا للخليجيين، في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم، منها 22 مليون درهم للمواطنين، و2.62 مليون درهم للعرب.

تسجيل

ودعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بتسجيل رقم الحساب المصرفي لدى السوق وشركة الوساطة بما يمكنهم من استلام كافة توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

إفصاحات

أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت، عن استقالة محمد حسن عمر مسؤول المطابقة والالتزام ومدير الإدارة في الشركة اعتباراً من 30 يونيو 2018.

ذكرت شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا»، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، أن حصتها من أرباح بيع أحد الاستثمارات تُقدر بنحو 310.5 آلاف دينار كويتي.