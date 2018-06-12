الإعلان عن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في مصر

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة تصل إلى 26.6 بالمئة.

وقال شاكر، في مؤتمر صحفي، إن "خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي بدأت منذ العام 2014 مع مراعاة محدودي الدخل".

ونفى شاكر ارتباط ارتفاع أسعار الكهرباء بشروط صندوق النقد الدولي.

وأضاف الوزير أن متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

وأشار إلى زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 20.9 بالمئة.