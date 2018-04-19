أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام خلال التعاملات الأميركية أمس الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات مرة أخرى، بعد إعلان تراجع مخزون الخام الأميركي.

يقول المحللون إن سوق النفط العالمية استعادت توازنها هو ما يعني تلاشي فائض المعروض في السوق من الخام بفضل تخفيض إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد آخر من الدول النفطية من خارج المنظمة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بمقدار 95ر1 دولار بما يعادل 9ر2% إلى 47ر68 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع إمدادات الخام بمقدار 1ر1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نيسان/إبريل الحالي وهو ما يعادل ضعف توقعات المحللين.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن أمس تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 047ر1 مليون برميل.