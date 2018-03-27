آخر الأخبار

الدولار يهوي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
طباعة Email

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى الاثنين حيث ساعد التفاؤل أن الولايات المتحدة والصين تتجهان للبدء في التفاوض بشأن التجارة على تهدئة المخاوف من نشوب حرب تجارية وتحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.44 بالمئة إلى 89.044 بعد أن هبط إلى 88.979، وهو أدنى مستوى في خمسة أسابيع.

وتعرضت الأسواق العالمية لهزة الأسبوع الماضي بعدما تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم على السلع الصينية ليقترب أكبر اقتصادين في العالم من حرب تجارية، لكن أحدث التقارير تشير لموقف أكثر انتقائية قليلا.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الاثنين إن بلاده والولايات المتحدة يتعين عليهما الاستمرار في التفاوض وجدد التأكيد على التعهد بتسهيل نشاط الشركات الأميركية.

وارتفع الدولار 0.62 بالمئة مقابل الين الذي ينظر إليه غالبا على أنه من عملات الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات السوقية والاقتصادية لأسباب منها المتانة التي يمنحها الفائض في ميزان المعاملات الجارية الياباني.

وارتفع اليورو 0.56 بالمئة مقابل الفرنك السويسري. ومقابل الدولار، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.82 بالمئة.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.67 بالمئة مقابل الدولار مع تزايد قناعة المستثمرين بأن بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة في مايو.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon