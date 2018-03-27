الدولار يهوي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى الاثنين حيث ساعد التفاؤل أن الولايات المتحدة والصين تتجهان للبدء في التفاوض بشأن التجارة على تهدئة المخاوف من نشوب حرب تجارية وتحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.44 بالمئة إلى 89.044 بعد أن هبط إلى 88.979، وهو أدنى مستوى في خمسة أسابيع.

وتعرضت الأسواق العالمية لهزة الأسبوع الماضي بعدما تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم على السلع الصينية ليقترب أكبر اقتصادين في العالم من حرب تجارية، لكن أحدث التقارير تشير لموقف أكثر انتقائية قليلا.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الاثنين إن بلاده والولايات المتحدة يتعين عليهما الاستمرار في التفاوض وجدد التأكيد على التعهد بتسهيل نشاط الشركات الأميركية.

وارتفع الدولار 0.62 بالمئة مقابل الين الذي ينظر إليه غالبا على أنه من عملات الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات السوقية والاقتصادية لأسباب منها المتانة التي يمنحها الفائض في ميزان المعاملات الجارية الياباني.

وارتفع اليورو 0.56 بالمئة مقابل الفرنك السويسري. ومقابل الدولار، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.82 بالمئة.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.67 بالمئة مقابل الدولار مع تزايد قناعة المستثمرين بأن بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة في مايو.