الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأقل من التوقعات خلال ديسمبر

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات، خلال ديسمبر، مع انخفاض معدل البطالة، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الجمعة، أضاف الاقتصاد 50 ألف وظيفة فقط في ديسمبر، في حين كان متوقعاً إضافة 73 ألفاً.

ويعد هذا المستوى أقل من قراءة شهر نوفمبر المعدلة بالخفض بمقدار 8 آلاف وظيفة إلى 56 ألفاً، كما تم خفض بيانات أكتوبر بمقدار 68 ألفاً، ليفقد الاقتصاد حينها 173 ألف وظيفة.

وفي الوقت ذاته انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% في الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 4.5%.

وارتفع التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الغذائية في ديسمبر، بينما انخفض في قطاع تجارة التجزئة، مع استقرار عمليات التوظيف في الحكومة الفيدرالية.

وزاد متوسط أجر الساعة بنسبة 0.3% أو ما يعادل 12 سنتاً إلى 37.02 دولاراً خلال الشهر الماضي، مع انخفاض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 34.2 ساعة.