المنتدى الاقتصادي العالمي: 2025 العام الأكثر تحدياً لبيئة الأعمال

أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن الشركات واجهت صعوبات أكبر في ممارسة الأعمال خلال عام 2025، في ظل تراجع مستوى التعاون الدولي في ملفات التجارة والمناخ والتكنولوجيا والأمن.

وكشف الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه، الخميس، أن 43% من المشاركين رأوا أن ممارسة الأعمال أصبحت أكثر تعقيداً مقارنة بعام 2024، مقابل 7% فقط اعتبروا أن الظروف تحسنت، فيما أفاد الباقون بأن الأوضاع لم تتغير أو امتنعوا عن إبداء رأي.

أجري الاستطلاع عبر الإنترنت، وشمل 799 مسؤولاً تنفيذياً من 81 اقتصاداً باستخدام عينة عالمية من شركة «ماكينزي»، وأشار نحو أربعة من كل عشرة مشاركين إلى أن تصاعد الحواجز أمام حركة التجارة والكفاءات، وتدفقات رأس المال عبر الحدود جعل ممارسة الأعمال أكثر صعوبة، مقابل 10% فقط تبنوا وجهة نظر معاكسة.

وأوضح المنتدى أن سلسلة الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية خلال 2025 أثارت تساؤلات حول مستقبل التجارة العالمية، في إشارة إلى الأجندة الحمائية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل.

ورأى المنتدى أن عدم تركيز ستة من كل عشرة مديرين تنفيذيين على مشكلات التجارة يعكس قدرة العديد من الشركات على إعادة ضبط استراتيجياتها للتكيف مع التقلبات.