موازنة ترامب العسكرية تقفز بأسهم الدفاع العالمية

ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية خلال تداولات الخميس، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع موازنة الدفاع خلال عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار.

وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن ميزانية ‌الجيش لعام 2027 يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار، وهو ما يزيد كثيراً عن 901 مليار دولار وافق عليها الكونجرس لعام 2026.

وتتطلب مثل ⁠هذه الزيادة في ميزانية الجيش تفويضاً من الكونجرس، لكن الجمهوريين الذين ينتمي لهم ترامب ويتمتعون بأغلبية ضئيلة ⁠في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يبدون استعداداً يذكر للاعتراض على أي برامج إنفاق من هذا القبيل.

وقال ترامب في منشور ​على تروث سوشيال إنه اتخذ ​القرار بشأن الإنفاق الخاص ​بعام 2027 «بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع أعضاء ‌مجلس الشيوخ والكونجرس والوزراء والممثلين ⁠السياسيين الآخرين... خاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة والخطيرة للغاية».

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطاحت قوات أمريكية بنيكولاس مادورو ​من ​السلطة في فنزويلا وأبعدته عن بلاده. ويقول البيت الأبيض أيضا إن ترامب يدرس ‍خيارات الاستحواذ على جرينلاند، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأمريكي.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي، ارتفع سهم «نورثروب جرومان» بنسبة 6.8%، وزاد سهم «لوكهيد مارتن» 6.7%، وصعد سهم كل من شركتي «آر تي إكس-RTX» بنسبة 5.4%، و«كراتوس ديفنس-Kratos Defense» بنسبة 6.6%، وارتفع سهم جنرال دايناميكس 4.4 بالمئة.

ولامس مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» الفرعي لقطاع الطيران والدفاع مستوى قياسياً خلال الجلسة، وتصدر سهم شركة «بي إيه إي سيستمز-BAE Systems» البريطانية قائمة الشركات الرابحة بارتفاع يتجاوز 6%.

كما صعدت أسهم بعض شركات الدفاع الآسيوية، حيث ارتفع سهم اليابانية «ميتسوبيشي هيفي إندستريز» بنسبة 2.4%، وزاد سهم الهندية «بهارات إلكترونيكس-Bharat Electronics» بنسبة 0.3%.

ويشهد القطاع تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث تراجعت أسهم شركات الدفاع الأمريكية الأربعاء بعد أن تعهد «ترامب» بمنع توزيعات أرباح هذه الشركات، وعمليات إعادة شراء أسهمها، إلى أن يُسرع القطاع وتيرة إنتاج وصيانة المعدات العسكرية.