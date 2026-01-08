الصين تستهدف قيمة سوقية للذكاء الاصطناعي 142.5 مليار دولار خلال عامين

تتطلع الصين إلى تنمية صناعتها الأساسية للذكاء الاصطناعي، لتتجاوز قيمتها تريليون يوان (142.5 مليار دولار) في غضون سنتين، من خلال خطة عمل جديدة.

وستطرح السلطات الصينية، في إطار هذه الخطة، 9 مبادرات رئيسية، تستهدف مختلف قطاعات صناعة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي.

وتتضمن الخطة تدابير لجذب أفضل الكفاءات، واستقطاب رأس المال طويل الأمد، ودعم الأنظمة الإيكولوجية مفتوحة المصدر، كما تشمل بناء تجمع لحوسبة الذكاء الاصطناعي محلية الإنتاج بسعة تزيد على 100 ألف شريحة، وإضافة أكثر من 10 شركات مدرجة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية أكثر من 20 شركة يونيكورن في هذا القطاع.