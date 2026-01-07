«إتش إس بي سي» يرفع توقعاته لسعر الفضة خلال 2026

رفع بنك «إتش إس بي سي»، الأربعاء، توقعاته لسعر الفضة إلى 68.25 دولاراً للأوقية بحلول عام 2026، بعد أن كانت 44.50 دولاراً سابقاً.

وعزا ذلك إلى ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية، وعدم التوازن بين الطلب والعرض في الأسواق، ولذلك رفع أيضاً توقعاته لمتوسط سعر الفضة في عام 2027 إلى 57 دولاراً، بعد أن كانت 40 دولاراً في السابق.

وأوضح البنك أن الفضة مدعومة بزخم الذهب والطلب عليها بوصفها ملاذاً آمناً، لكنه حذر من أن الأسعار لا تزال متقلبة وغير مستدامة، بحسب «رويترز».

كما يتوقع «إتش إس بي سي» أن يظل الطلب المؤسسي قوياً مع نمو محتمل في استثمارات العملات والسبائك، ما يمثل دعماً للأسعار.