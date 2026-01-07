إيلون ماسك: تقنيات «إنفيديا» للقيادة الذاتية لن تنافس «تسلا» في الوقت الراهن

استبعد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، أن تشكل جهود «إنفيديا» لتطوير تقنيات القيادة الذاتية منافسة لشركته في الوقت الراهن، قائلاً إن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تشكل مركباتها منافسة جدية.

وخلال مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، الثلاثاء، أعلن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، عن «ألبامايو»، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لتطوير أنظمة القيادة الذاتية.

ورد ماسك على هذا الإعلان في منشور على منصة «إكس» شبّه النظام بتقنية القيادة الذاتية الكاملة من «تسلا»، قائلاً: «الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تصبح تقنية القيادة الذاتية أكثر أماناً من السائق البشري».

وأضاف: «لن تقوم شركات السيارات التقليدية بتصميم الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في سياراتها على نطاق واسع إلا بعد سنوات عدة، لذا قد يشكل هذا ضغطاً تنافسياً على «تسلا» بعد 5 أو 6 سنوات، ولكن على الأرجح بعد فترة أطول».