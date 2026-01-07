انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين

كشفت إدارة معلومات الطاقة اليوم ⁠الأربعاء عن تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ‌خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 ملايين برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز تشير إلى ارتفاع قدره 447 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في ⁠مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت 728 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر عقب صدور التقرير. وجرى تداول العقود الآجلة ​لخام برنت عند 60.15 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره ​55 سنتاً، في ​الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1539 بتوقيت جرينتش)، بينما ‌انخفضت العقود الآجلة ‌لخام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 81 سنتا إلى 56.32 دولار للبرميل.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في المصافي زاد 62 ألف برميل يوميا، وإن معدلات ​تشغيل المصافي ظلت ​ثابتة خلال الأسبوع عند 94.7 بالمئة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 7.7 ملايين برميل خلال ‍الأسبوع إلى 242 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة قدرها 3.2 ملايين برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار ‍5.6 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 129.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي 563 ألف برميل يومياً.