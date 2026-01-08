الدولار يتجاهل الاضطرابات الجيوسياسية

استقر الدولار ⁠في نطاق تعاملات ضيق، أمس، قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد مسار توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، وهو عامل يراه المتعاملون أكثر أهمية للعملات من التوتر الجيوسياسي القائم.

وتجاهلت الأسواق حتى الآن إلى حد بعيد الاضطرابات الجيوسياسية المتفاقمة في جميع أنحاء العالم، إذ ارتفعت الأسهم واستقرت العملات والسندات بعد التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.

ويأخذ ⁠المتعاملون في الحسبان أيضاً حظر الصين، الثلاثاء، تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من جانب بكين للرد على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في أوائل نوفمبر ⁠عن تايوان.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان النظام سيتغير في فنزويلا وما سيعنيه ذلك بالنسبة لإمدادات النفط في فنزويلا. لذا أعتقد ​أن الأسواق في الوقت الحالي تتبنى نظرة متفائلة إلى حد بعيد، وهي ​أكثر قلقاً بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية».

وتراجعت أغلب العملات في التعاملات الآسيوية، ومع هذا كافح الدولار لإيجاد بعض ⁠الزخم وانخفض 0.18 % مقابل الين الياباني إلى 156.39.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2024 عند 0.6766 دولار، إذ أبقى تقرير التضخم المتباين على احتمالية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5783 دولار.

وقال خوسيه توريس، كبير خبراء الاقتصاد في إنتراكتيف بروكرز: «سيكون تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي الأكثر تأثيراً، إذ إن ارتفاع البطالة هو أحد المخاطر الكبيرة في العام الجديد، إلى جانب الفشل المحتمل للاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد ضخمة».