«وارنر بروس» ترفض عرض «باراماونت» وتؤكد التمسك بصفقة «نتفليكس»

أعلنت شركة وارنر بروس ديسكافري اليوم الأربعاء رفضها عرض الاستحواذ المقدم من شركة باراماونت، مؤكدة التمسك ببيع أنشطة البث والاستديوهات إلى نتفليكس مقابل 72 مليار دولار.

وأوضح مجلس إدارة وارنر بروس أن عرض باراماونت لا يلبي معايير العروض المتميزة ولا يخدم مصلحة الشركة أو مساهميها، مشدداً على استمرار توصيته للمساهمين بدعم صفقة نتفليكس.

وكانت وارنر بروس قد دخلت في مفاوضات مطولة مع عدد من الشركات الكبرى ضمن قطاع البث الترفيهي، في ظل منافسة محتدمة بين شركات الإنتاج والبث الرقمي العالمية.

ويأتي عرض نتفليكس كفرصة استراتيجية للشركة لتوسيع حضورها الرقمي، خصوصاً مع تراجع عدد المشتركين في خدمات البث التقليدية وارتفاع الطلب على المحتوى الرقمي عبر الإنترنت.

من جهة أخرى، قدمت باراماونت، المملوكة لشركة سكاي دانس، عدة عروض لشراء وارنر بروس، لكنها لم تلقَ موافقة مجلس الإدارة، الذي اعتبر أن قيمة هذه العروض وشروطها لا ترتقي إلى معايير العروض المتميزة ولا تضمن النمو طويل الأمد للشركة.

يذكر أن صفقة نتفليكس المقترحة تتضمن استحواذاً شاملاً على أنشطة البث التلفزيوني واستديوهات الإنتاج التابعة لوارنر بروس، بما يعزز قدرة نتفليكس على المنافسة مع شركات كبرى مثل ديزني وهولو وأمازون برايم في سوق المحتوى الرقمي العالمي.