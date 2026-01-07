مؤشر «داكس» الألماني يتجاوز 25 ألف نقطة للمرة الأولى

تجاوز مؤشر «داكس» للشركات الكبرى في البورصة الألمانية، الأربعاء، للمرة الأولى في تاريخه حاجز 25 ألف نقطة، مسجلاً خلال تعاملات اليوم 25.014 نقطة.

وتعد التوقعات بشأن تنشيط الاقتصاد الألماني في العام الجديد مدفوعة بمليارات اليورو المخصصة للبنية التحتية والتسليح من جانب الحكومة الألمانية من أبرز العوامل الداعمة للأسعار، كما تصب العوامل الموسمية في صالح «داكس»، إذ يعد يناير عادة من أقوى أشهر البورصة.

وأسهمت النزاعات غير المحسومة أيضاً في تسجيل هذه المستويات القياسية، حيث أدى استمرار الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الطلب على أسهم شركات التسليح في ألمانيا،

كما لم يؤدِ الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد قوات أمريكية خاصة إلى إثارة القلق، بل عزز الآمال في تراجع أسعار النفط، وهو ما تحقق بالفعل جزئياً. ويعد انخفاض أسعار النفط عاملاً إيجابياً للاقتصاد العالمي، إذ يمكن أن يخفف الضغوط التضخمية، ويفسح المجال أمام خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.