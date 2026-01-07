بيركشاير هاثاواي ترفع راتب رئيسها التنفيذي الجديد إلى 25 مليون دولار

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بيركشاير هاثاواي»، غريغ آبل، يحصل على زيادة في راتبه مع توليه المنصب خلفاً للمستثمر الأسطوري وارن بافيت.

ووفقاً لإفصاح قُدم الثلاثاء إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ارتفع الراتب النقدي السنوي لآبل إلى 25 مليون دولار، بداية من 1 يناير، وهو تاريخ بدء مهامه الرسمية في قيادة التكتل الاستثماري.

وكان بافيت قد عبر صراحةً عن دعمه لآبل في منصبه الجديد، إذ قال في مقابلة مع CNBC في مايو إنه يفضل أن يتولى آبل إدارة أمواله «بدلاً من أي من كبار مستشاري الاستثمار أو أي من أبرز الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة».

وأضاف بافيت: «إنها تزكية كبيرة، لكنها تزكية منحناها عن قناعة».

وقبل توليه رئاسة «بيركشاير هاثاواي»، شغل آبل منصب نائب رئيس الشركة للعمليات غير التأمينية. وفي ذلك المنصب، بلغ راتبه 21 مليون دولاراً في 2024، إلى جانب «تعويضات أخرى» بقيمة 17,250 دولاراً، وفق إفصاح تنظيمي صدر في 2025.

أما بافيت، الذي كان يقود «بيركشاير هاثاواي» في تلك الفترة، فقد بلغ راتبه السنوي 100 ألف دولار، إضافةً إلى 305,111 دولاراً كـ«تعويضات أخرى» خلال عام 2024.