تراجع القاعدة النقدية في اليابان لأول مرة منذ عام 2007

سجلت القاعدة النقدية في اليابان، التي تمثل النقد المصدر من البنك المركزي، انكماشاً هو الأول من نوعه منذ 18 عاماً خلال عام 2025، بالتزامن مع استمرار بنك اليابان المركزي في التحول بعيداً عن سياسات التحفيز النقدي واسعة النطاق.

وحسب البيانات، انخفض متوسط ​​رصيد القاعدة النقدية في عام 2025 بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مسجلًا أول انخفاض له منذ عام 2007، عندما بدأ بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة السابقة.

وأنهى البنك المركزي الياباني، في مارس 2024، عقداً كاملاً من التحفيز شمل شراء أصول ضخمة، وتطبيق أسعار فائدة قصيرة الأجل سالبة، إضافة إلى التحكم في عوائد السندات، وجاءت هذه الخطوة آنذاك في ضوء مؤشرات على اقتراب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2%، ما استدعى تغيير المسار النقدي للبلاد.