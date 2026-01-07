«إنفيديا»: الجيل القادم من الرقائق في مرحلة الإنتاج

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج ‌إن الجيل القادم من الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الشركة في «مرحلة الإنتاج الكامل»، مضيفاً أن هذه الرقائق يمكن أن تقدم خمسة أمثال إمكانيات حوسبة ⁠الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الرقائق السابقة للشركة في ما يتعلق بروبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وفي كلمة له ⁠خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الاثنين، كشف رئيس الشركة الأكبر من حيث التقييم في العالم ​عن تفاصيل جديدة حول الرقائق التي ستطلقها «إنفيديا» في ​وقت لاحق من هذا العام، والتي قال مسؤولون تنفيذيون ‌في الشركة ‌لرويترز إنها ⁠موجودة بالفعل في مختبرات الشركة وتخضع لتجارب من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، إذ تواجه «إنفيديا» منافسة متزايدة من ​منافسين وعملاء ​على حد سواء.

وتعتزم شركة الرقائق الأمريكية «إنفيديا» إحداث تحول كبير في سوق السيارات ذاتية القيادة من خلال توظيف خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ من المقرر إطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية (روبوتاكسي) تعتمد على تقنياتها العام المقبل بالتعاون مع شريك لها.

ووعد جنسن هوانج، بمركبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل أوضاع المرور واتخاذ قرارات مشابهة لتلك التي يتخذها السائق البشري.

وتهدف «إنفيديا» إلى إدخال هذه التكنولوجيا إلى السيارات المملوكة للأفراد بين عامي 2028 و2030. وتخطط الشركة لطرح تقنياتها وبرمجياتها أمام مجموعة واسعة من شركات تصنيع السيارات خلال السنوات المقبلة.