الأسهم الأمريكية ترتفع.. و«داو جونز» إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس، مع تقييم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي عند 48965 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 49015 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6909 نقاط، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.15% إلى 23420 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا والطاقة المكاسب، في حين أظهر المتعاملون القليل من القلق بشأن الأخطار الجيوسياسية عقب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن أي تحركات مقبلة لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي تتطلب بيانات اقتصادية دقيقة، في ظل أخطار تحيط بهدف البنك المركزي المزدوج، الذي يتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم، في حين تتجه الأنظار نحو بيانات التوظيف المقرر نشرها هذا الأسبوع.

وقال مدير الأبحاث واستراتيجيات الاستثمار في Innovator ETFs توم أوشيه: «تاريخياً، يمكن أن تؤدي الأحداث الجيوسياسية المثيرة للجدل إلى تقلبات قصيرة الأجل وانخفاض أسعار الأسهم، لكن في هذه الحالة، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 في أول يوم تداول بعد العملية، مع قيادة أسهم الطاقة للمكاسب وسط توقعات بأن الشركات الأمريكية قد تستفيد من إعادة بناء البنية التحتية في فنزويلا، كما ارتفعت أسهم الدفاع والمعادن الثمينة والبيتكوين، ما يشير إلى استجابة متباينة من المستثمرين».