رغم رسوم ترامب.. شركات السيارات تسجل نمواً قوياً في أمريكا

أعلن أغلب شركات السيارات تسجيل نمو قوي في المبيعات خلال العام 2025 في أمريكا رغم فرض الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، رسوماً جمركية على واردات السيارات منذ العام الماضي.

بي إم دبليو

زادت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات من مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال عام 2025، وحققت أرقاماً قياسية للعام الثالث على التوالي.

وذكرت الشركة في بيان، أنها باعت خلال عام 2025 بأكمله 388 ألفاً و897 سيارة، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالعام السابق. وفي الربع الأخير من العام الماضي، باعت الشركة 113 ألفاً و512 سيارة من علامة «بي إم دبليو»، بانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تويوتا

أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية فرع مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية نمو مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 8% إلى 2.52 مليون سيارة.

وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات الكهربائية 1.18 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 17.6% سنوياً بما يمثل 47% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة.

وفي الربع الأخير من العام الماضي باعت الشركة 652195 سيارة، بزيادة 8.1%، فيما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1.1% لتصل إلى 290840 سيارة أي ما يعادل 44.6% من إجمالي مبيعات الربع. وارتفعت مبيعات ديسمبر بنسبة 10.3% إلى 231513 سيارة.

وسلمت العلامة التجارية تويوتا 2.15 مليون سيارة خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 8.1% مسجلة بذلك رابع أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق، وأقوى أداء لها منذ عام 2017. وبلغ إجمالي مبيعات سيارات تويوتا الهجين والكهربائية في الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً على 1.05 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 19%، ما يمثل 49% من إجمالي مبيعات الشركة.

وسجلت سيارات لكزس الفارهة التابعة لمجموعة تويوتا أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق، حيث باعت 370260 سيارة، بزيادة نسبتها 7.1% عن عام 2024. وبلغت مبيعات لكزس الكهربائية رقماً قياسياً قدره 131851 سيارة بزيادة نسبتها 7.2% بما يعادل 35.6% من إجمالي مبيعات لكزس في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة تويوتا إلى أن الأداء القوي يعكس الطلب على الخيارات ذات الأسعار المعقولة، وتشكيلة واسعة من السيارات التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار، والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية.

نيسان

أعلنت مجموعة صناعة السيارات اليابانية نيسان جروب تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.7% سنوياً إلى 214.25 ألف سيارة.

ورغم تراجع إجمالي مبيعات الشركة اليابانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي زادت مبيعات سيارتها نيسان مورانو بنسبة 112.1% سنوياً خلال الربع الأخير في حين زادت مبيعات السيارة نيسان أرامادا بنسبة 70%، وزادت المبيعات من الشاحنة الخفيفة متوسطة الحجم نيسان فورنتاير بنسبة 26.7% سنوياً.

كما أعلنت الشركة نمو إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي ككل بنسبة 0.2% سنوياً إلى 926153 سيارة، وزادت مبيعات نيسان مورانو خلال العام الماضي بنسبة 121.3% ومبيعات نيسان أرمادا بنسبة 14.4%.

أودي

وفي المقابل، تشهد شركة «أودي»، التابعة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات، تراجعاً في السوق الأمريكية. وأفادت الشركة في مقرها الأمريكي بمدينة هيرندون في ولاية فيرجينيا بأن مبيعاتها خلال عام 2025 بلغت 164 ألفاً و942 سيارة، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت المبيعات في الربع الأخير الأضعف بدوره بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 36 ألفاً و233 سيارة.