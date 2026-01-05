رئيس وزراء جرينلاند رافضاً «أوهام ترامب»: إنها قلة احترام بالغة

فرنسا وألمانيا تؤكدان دعمهما لسيادة الدنمارك وجرينلاند



أعرب ينس فريدريك نيلسن، رئيس وزراء جرينلاند، عن استيائه الشديد من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تطرق فيها إلى حاجة الولايات المتحدة إلى الجزيرة التابعة للدنمارك، وربطها بفنزويلا وتهديدات بالتدخل العسكري.

وقال ترامب في حديث لمجلة ذي أتلانتيك «نحن بحاجة إلى ​جرينلاند ​بالتأكيد. نحن بحاجة إليها للدفاع».

وجاءت تصريحاته بعد يوم ‍من اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستدير الدولة الواقعة في ‍أمريكا اللاتينية.

وحث زعيما الدنمارك وجرينلاند ترامب أيضاً على التوقف عن التهديد بالاستيلاء على الجزيرة.

وفي منشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال نيلسن: «الخطاب المتكرر والمباشر من الولايات المتحدة غير مقبول بتاتاً، لأن هذا ليس خطأ فحسب، بل هو قلة احترام بالغة. بلادنا ليست أداة في يد القوى العظمى. نحن شعب، وأرض، وديمقراطية، ويجب احترام ذلك».

واستطرد: «نحن عضو في حلف شمال الأطلسي، وندرك تماماً الموقع الاستراتيجي لبلادنا. وندرك أن أمننا يعتمد على الأصدقاء الأوفياء والتحالفات القوية، وفي حين تُعد العلاقة القائمة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية، لكن التحالفات تُبنى على الثقة، والثقة تستلزم الاحترام».

واختتم رئيس الوزراء: «هذا يكفي، ولا مزيد من الضغوط أو التلميحات، فضلاً عن أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية، مع احترام القانون الدولي. جرينلاند وطننا وأرضنا، وستبقى كذلك».

هذا وأكدت فرنسا مجدداً دعمها لسيادة وسلامة أراضي الدنمارك وجرينلاند، بعد أن عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بالاستيلاء على جرينلاند.

ورداً على ⁠سؤال حول رد فعل فرنسا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو ⁠لقناة تي.إف1 التلفزيونية «إنها (فرنسا) تتضامن مع الدنمارك... جرينلاند ملك لشعب ​جرينلاند وشعب الدنمارك. والأمر متروك ​لهم ليقرروا ​ما يرغبون في القيام به. ‌لا يمكن ‌تغيير الحدود ⁠بالقوة».

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن جرينلاند تابعة للدنمارك وإن ⁠حلف شمال الأطلسي يمكن أن يناقش تعزيز ​حمايتها إذا ​لزم ​الأمر.

يأتي تصريح فاديفول ‌بعد ‌أن ⁠أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب تهديدات ​جديدة بالسيطرة على جرينلاند، ‍ما يضع الولايات المتحدة في خلاف مع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.