سوق النفط يستوعب صدمة مادورو .. وبرنت فوق 60 دولاراً

استوعبت أسواق النفط الأحداث الجيوسياسية باعتقال قوات أمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تراجعت أسعار النفط قليلا في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتولى إدارة البلد، الذي يمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تتجاوز 300 مليار برميل.

أعاد التطور المفاجئ خلط أوراق الأسواق، مع عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة في مستهل عام 2026، لكن انعكاسات الأحداث لم تؤد إلى رفع الأسعار وفق بعض التوقعات.

في هذا السياق، انخفض سعر خام النفط الأمريكي بمقدار 31 سنتاً، أو 0.54%، ليصل إلى 57.01 دولاراً للبرميل.

أما خام برنت القياسي العالمي، فقد انخفض بنحو 22 سنتاً، أو 0.36%، ليصل إلى 60.53 دولاراً للبرميل.

وأوضح مصدران في شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA في مطلع الأسبوع أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا للإطاحة بالرئيس لم يلحق أي ضرر بعمليات ‌إنتاج النفط ​وتكريره في البلاد.

تمتلك فنزويلا، العضو المؤسس لمنظمة أوبك، أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، إذ تبلغ 303 مليارات برميل، أي ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.